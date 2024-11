Helena dénonce les relations toxiques avec "Mauvais Garçon"

Helena : bientôt un premier album qui lui ressemble

"Mauvais Garçon" est le nouvel extrait du premier album d'Helena. L'opus n'a pour le moment pas de date de sortie mais il devrait être dévoilé avant le début de la tournée de la chanteuse, le 23 avril prochain.

Helena a évoqué son premier projet à venir, en interview pour NRJ. "J'essaye d'explorer plein de choses, je n'ai pas envie de faire que des ballades parce que je pense à la scène. J'ai envie de m'amuser sur scène, de pouvoir danser, que les gens tapent dans les mains au moins", a-t-elle révélé avant d'ajouter : "La seule chose qui ne change pas ce sont mes textes qui filent droit et qui me ressemblent tous et après autour de ça en terme de sonorité, on explore."