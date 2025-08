"Mi vida" : Kendji Girac va lever le voile sur son histoire et ses drames dans son autobiographie

Dans "Mi vida", Kendji reviendra sur son enfance au sein de la communauté gitane, son ascension fulgurante après sa victoire dans The Voice, et les coulisses de sa vie d’artiste. Il abordera également des moments plus personnels, comme la naissance de ses enfants, ou encore l’accident qui a failli lui coûter la vie.

Dix ans après avoir conquis le cœur du public, Kendji Girac ouvre donc le sien à travers un récit qui lui ressemble. Avec "Mi vida", il promet de livrer "toute sa vérité", pour que ses fans découvrent enfin l’homme derrière la star.