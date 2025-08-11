Marine dévoile une superbe version acoustique de son album "Cœur Maladroit"

Des reprises accompagnées de guitares qui montrent l’étendue vocale de la jeune chanteuse originaire d’Arras mais surtout sa capacité à diffuser des émotions à travers ses chansons. "C'est rare de voir une artiste avec à la fois une voix aussi sublime et une personnalité tellement attachante", écrit un internaute en commentaire. Un avis également partagé par des centaines d’autres fans qui espèrent désormais une sortie sur les plateformes d’écoutes. "Marine, je veux un album acoustique de toutes tes chansons, c'est un besoin", partage un autre abonné.

Pour rappel, son opus "Cœur Maladroit", qui connait un véritable succès, sillonnera l’Hexagone en novembre 2025 à travers sa première tournée en partenariat avec NRJ.