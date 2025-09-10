Helena et Pierre Garnier : retrouvailles complices dans le dernier vlog de l’artiste

Les deux inséparables du château de la Star Academy continuent de faire parler d’eux ! Dans l’ultime vlog de Pierre Garnier, publié sur sa chaîne YouTube, le gagnant de l’émission de TF1 embarque ses abonnés au cœur du Rose Festival, organisé par Biglfo & Oli. L'occasion d'apercevoir Helena.
Entre rires, petites chamailleries et moments complices, la chanteuse belge en a profité pour adresser un petit coucou aux fans, affectueusement surnommés "les vlogos". Sous l’œil attentif du vidéaste du chanteur, Naumaur, Helena déambule également dans les coulisses avec joie.
Pierre et Helena, les inséparables
Ce n’est pas la première fois qu’Helena apparaît dans les vlogs de Pierre. Les deux anciens du château de la Star Academy avaient déjà partagé un moment complice en admirant un feu d’artifice, relançant les rumeurs de couple sur la Toile. Le duo avait également été aperçu dans les vlogs d’août de la reine d’internet, Léna Situations.
Il ne fait aucun doute que Pierre et Helena se retrouveront très bientôt devant leurs fans… et ce moment pourrait arriver plus tôt qu’on ne le pense ! Un showcase de la Star Academy est en effet prévu le 29 septembre 2025 au Grand Rex de Paris, avec un plateau exceptionnel réunissant Pierre Garnier, Helena, Marine et d’autres anciens candidats emblématiques. De quoi patienter avant le lancement de la saison 13 de Star Academy, attendu le samedi 18 octobre 2025 à 21h10 sur TF1.