Helena et Pierre Garnier : retrouvailles complices dans le dernier vlog de l’artiste

Les deux inséparables du château de la Star Academy continuent de faire parler d’eux ! Dans l’ultime vlog de Pierre Garnier, publié sur sa chaîne YouTube, le gagnant de l’émission de TF1 embarque ses abonnés au cœur du Rose Festival, organisé par Biglfo & Oli. L'occasion d'apercevoir Helena.

Entre rires, petites chamailleries et moments complices, la chanteuse belge en a profité pour adresser un petit coucou aux fans, affectueusement surnommés "les vlogos". Sous l’œil attentif du vidéaste du chanteur, Naumaur, Helena déambule également dans les coulisses avec joie.