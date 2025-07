Indochine annonce deux nouvelles dates pour l'Arena Tour

A n'en pas douter, l'Arena Tour d'Indochine sera à marquer d'une pierre blanche. A raison de quatre dates par ville, la tournée, lancée fin janvier, a déjà été prolongée en 2026 et de nombreuses dates ont été ajoutées au fil des mois, portant leur total à plus de 100 concerts. Et manifestement Nicola Sirkis et sa bande ne sont toujours pas rassasiés puisque le groupe annonce l'ajout d'une dixième date à Lyon et Paris.

Arena Tour : deux dates ajoutées à Lyon et Paris

Lyon - LDLC Arena , le mardi 14 octobre 2025

Paris - Accor Arena, le vendredi 06 mars 2026

De quoi prolonger encore un peu plus le plaisir de retrouver sur scène les incontournables d’Indochine mais aussi une bonne partie du dernier album, "Babel Babel", sorti en septembre dernier.

La billetterie pour ces deux nouvelles dates ouvrira le mardi 29 juillet à 10h00.

Dans le cadre de cette tournée marathon, les auteurs de "J'ai demandé à la lune" gèrent deux setlists différentes, leur permettant de modifier leur proposition d'un soir sur l'autre dans la même ville. "Ce n'est jamais la même chose", commentait Nicola Sirkis au micro d'NRJ, en mai dernier, en évoquant cet Arena Tour hors normes.