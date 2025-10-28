Orelsan : "Ça fait huit ans que je prépare Yoroï"

De la scène au grand écran, il n'y a qu'un pas. Une décennie après son premier long métrage "Comment c’est loin" et deux ans après son apparition dans "Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu", Orelsan est désormais à l’affiche de "Yoroï".
Réalisé par David Tomaszewski, le rappeur y incarne Aurélien, un musicien français à bout de souffle après une tournée. Avec sa femme Nanako, enceinte, interprétée par Clara Choï, il s’installe dans une maison traditionnelle au cœur du Japon rural. Mais leur nouvelle vie paisible prend une tournure inquiétante lorsqu’il découvre une armure ancienne au fond d’un vieux puits. Cette trouvaille réveille des Yokaï, créatures légendaires issues du folklore japonais, qui vont bouleverser leur quotidien.
Au micro d’NRJ, Orelsan nous a partagé ses impressions sur le tournage du film d'action. "Je me suis entrainé huit ans parce qu’à cette époque j’avais déjà ce but de faire un film d’action", confie ce dernier avant de préciser : "Ça m’a permis de m’appliquer à fond sur les chorées et les scènes sont réalistes parce que la grosse partie des cascades sont faites par nous."
La musique au cœur de "Yoroï"
Orelsan n’en n’oublie pas pour autant la musique. "Dans le film, il y a trois nouveaux morceaux qu’on a créés exprès", partage l’artiste qui prépare une nouvelle tournée avec 10 concerts programmés à l'Accor Arena à Paris en 2026. "Tous les concerts ne se feront pas en armure mais je confirme qu’il y aura des liens avec le film. C’est d’ailleurs pour ça qu’on fait autant de dates. Il va y avoir une scénographie spéciale", nous révèle-t-il.
Le film "Yoroï" avec Orelsan est à découvrir en salle dès ce mercredi 29 octobre.
Interview : Bertrand Lesguillons.