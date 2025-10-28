Orelsan : "Ça fait huit ans que je prépare Yoroï"

Au micro d’NRJ, Orelsan nous a partagé ses impressions sur le tournage du film d'action. "Je me suis entrainé huit ans parce qu’à cette époque j’avais déjà ce but de faire un film d’action", confie ce dernier avant de préciser : "Ça m’a permis de m’appliquer à fond sur les chorées et les scènes sont réalistes parce que la grosse partie des cascades sont faites par nous."

La musique au cœur de "Yoroï"

Orelsan n’en n’oublie pas pour autant la musique. "Dans le film, il y a trois nouveaux morceaux qu’on a créés exprès", partage l’artiste qui prépare une nouvelle tournée avec 10 concerts programmés à l'Accor Arena à Paris en 2026. "Tous les concerts ne se feront pas en armure mais je confirme qu’il y aura des liens avec le film. C’est d’ailleurs pour ça qu’on fait autant de dates. Il va y avoir une scénographie spéciale", nous révèle-t-il.

Le film "Yoroï" avec Orelsan est à découvrir en salle dès ce mercredi 29 octobre.

Interview : Bertrand Lesguillons.