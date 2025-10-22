Orelsan nous dévoile une photo exclusive de "Yoroï" : "Le tournage était méga intense"

Le 29 octobre 2025, le Grand Rex à Paris a vibré au rythme de l’arrivée d’Orelsan et de toute l’équipe de son nouveau film "Yoroï". Sur le tapis rouge de l'avant-première, l'ambiance était électrique : influenceurs, flashs et interviews accompagnaient le rappeur. NRJ était au rendez-vous.

À cette occasion, Orelsan nous a dévoilé une photo exclusive du tournage. "Là, on commençait à fatiguer. Je pense que ça fait 12 heures qu’il est dans ce costume", confie-t-il en évoquant un membre de l’équipe, caché sous une imposante armure. Sur ce cliché, l’épuisement se mêle à la complicité : “On se repose au max parce que le tournage était méga intense, mais kiffant”, ajoute Orelsan. Entre rigueur et autodérision, le cliché résume à lui seul l’ambiance du plateau : une aventure à la fois physique et joyeusement chaotique.