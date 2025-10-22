Orelsan nous dévoile une photo exclusive de "Yoroï" : "Le tournage était méga intense"

Le 29 octobre 2025, le Grand Rex à Paris a vibré au rythme de l’arrivée d’Orelsan et de toute l’équipe de son nouveau film "Yoroï". Sur le tapis rouge de l'avant-première, l'ambiance était électrique : influenceurs, flashs et interviews accompagnaient le rappeur. NRJ était au rendez-vous.
À cette occasion, Orelsan nous a dévoilé une photo exclusive du tournage. "Là, on commençait à fatiguer. Je pense que ça fait 12 heures qu’il est dans ce costume", confie-t-il en évoquant un membre de l’équipe, caché sous une imposante armure. Sur ce cliché, l’épuisement se mêle à la complicité : “On se repose au max parce que le tournage était méga intense, mais kiffant”, ajoute Orelsan. Entre rigueur et autodérision, le cliché résume à lui seul l’ambiance du plateau : une aventure à la fois physique et joyeusement chaotique.
"Yoroï" bientôt au cinéma
Le film met en scène Orelsan, dans le rôle d'Aurélien qui, arpès une tournée épuisante, décide de s’installer au Japon avec sa femme Nanako, jouée par Clara Choï, enceinte de leur premier enfant. Dans leur maison traditionnelle nichée en pleine campagne, il découvre au fond d’un puits une armure ancestrale qui réveille de mystérieuses créatures, les Yōkaïs.
Réalisé par David Tomaszewski et coécrit par Orelsan, "Yoroï" sort au cinéma mercredi 29 octobre 2025.