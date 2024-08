McFly et Carlito : le tournage de « Feuilleman » va démarrer en 2025

« Feuilleman » : une date de tournage

D'ici quelques mois, de nombreux concepts appréciés des fans devraient faire leur retour. Les deux passionés de musique souhaiteraient également s’engager davantage dans la production musicale. Pour ce qui est des choses plus mystérieuses, McFly Carlito et Djilsi se rendront ce mois d’octobre au Canada, pour un projet secret.

L’annonce la plus intéressante est peut-être celle en rapport avec le film « Feuilleman ». L’histoire de superhéros inventée par le duo et l’acteur Pierre Niney, n’était pas du tout une plaisanterie. Son tournage devrait commencer d’ici 2025. Les Youtubeurs expliquent avoir trouvé un réalisateur, et préviennent les fans à l’avance qu’une coupure sera forcément imposée à la chaine durant la durée du tournage. Plus d’informations bientôt.