Charli XCX en duo avec Billie Eilish ? La rumeur qui affole la toile

Un peu moins de deux mois après la sortie de son album « Brat », Charli XCX continue d’enflammer les charts avec ses hits « Apple » ou encore « 360 ». De son côté, Billie Eilish et ses derniers succès ne quittent pas non plus le haut des classements d’écoute. Associer les deux artistes semble donc être une bonne idée.

C’est en tout cas ce qu’imaginent de nombreux internautes. La rumeur d'un duo a été lancée par Charli XCX. La chanteuse semble préparer un remix inédit de son titre « Guess ». Sur ses réseaux sociaux, l'artiste américaine a dévoilé une étrange photo avec en description : « Guess ? ». A gauche de ce cliché se trouve une jeune femme, visiblement prête à affronter la canicule, et à droite une autre personne au short large. Si la personne de gauche pourrait éventuellement avoir la corpulence de Charli XCX, le style vestimentaire de la personne de droite est très semblable à celui de Billie Eilish.