Mcfly et Carlito : Mario Kart Bleue est de retour avec un invité prestigieux !

Le premier duo de youtubeurs de France, McFly et Carlito, est enfin de retour sur YouTube et pas avec n’importe quelle vidéo : il s’agit de leur célèbre concept Mario Kart Bleu. Le principe n’a pas changé. Les deux vidéastes accueillent un invité pour jouer à Mario Kart. À la fin de chaque course, le perdant confie sa carte bancaire aux gagnants afin qu’ils puissent acheter et faire livrer un objet particulièrement encombrant chez le perdant. Et l’heureux invité de cette nouvelle vidéo est… Antoine Dupont !

Au programme : un joug de rugby et quelques boites de cassoulet

Le rugbyman ne s’est pas laissé impressionner par les deux compères. Même s’il n’a pas toujours terminé à la première place de la course, il a évité le couperet de la sanction financière. Ce qui n'a pas été le cas de McFly et surtout de Carlito.