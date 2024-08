Pierre Garnier annonce une pause

Depuis le NRJ Music Tour de Toulouse, le 14 juillet dernier, Pierre Garnier s’était fait discret. Le chanteur, qui poste rarement de contenu sur ses réseaux sociaux, a fait son retour ce mercredi 31 juillet sur Instagram. Il partage ainsi de nombreuses photos de sa vie mouvementée prises ces derniers mois. On le découvre avec son pote Joseph Kamel ou encore avec la troupe du «Star Academy Tour». Il porte aussi fièrement la flamme olympique ou semble plus heureux que jamais sur scène.

Pierre Garnier n’a donc pas chômé depuis sa victoire de la Star Academy, en février dernier. Il a non seulement atteint des sommets grâce à son premier single «Ceux qu’on était» mais a également trouvé le temps de monter sur scène avec la troupe de l’émission lors du «Star Academy Tour» tout en se consacrant à l’enregistrement de son album, «Chaque Seconde».

Aujourd’hui, il souhaite se reposer et annonce faire une pause loin des médias et des réseaux sociaux. «Comme vous l’avez constaté, je prends du temps pour moi ces dernières semaines et je ne serais pas très présent ici avant le mois de septembre !, écrit-il sur Instagram avant de poursuivre : Le temps de reprendre le plein d’énergie pour tout ce que je vous prépare à la rentrée.»