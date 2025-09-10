Marine en duo avec Julien Doré : c'est pour bientôt ?

Invitée sur le plateau de "C à vous" ce samedi 6 septembre, Marine a adressé un message particulièrement touchant en fin d’émission, à celui qu’elle considère autant "en tant qu’artiste qu’en tant que personne", et en a profité pour lui proposer une collaboration.

"J’aimerais bien un featuring. Si je peux glisser ça... Réponds-moi !", a-t-elle lancé à Julien Doré, surprenant ainsi l’ensemble du plateau.

Il faut dire que les deux chanteurs se connaissent bien. Celui qui a été révélé par la Nouvelle Star en 2007, était venu à la rencontre des élèves du château de TF1, pour une masterclass et partager le micro avec eux durant un prime. Depuis, il a non seulement invité Marine sur scène lors d’un concert à Lille dans le cadre de sa tournée, mais il a aussi été très présent pour la chanteuse après sa sortie de l'émission Star Academy.

"Je voulais te remercier pour tout parce que c'est vrai que même si on n'a pas travaillé ensemble sur cet album, toi qui as vécu la même chose que moi, dans le même format que moi, tu as été très présent pour moi depuis que je suis sortie. Tu m'as envoyé beaucoup de messages. Tu m'as été d'un grand soutien et tu prends toujours de mes nouvelles donc ça me fait extrêmement plaisir", a-t-elle confié émue.

Julien Doré répond à Marine

Suite à cette déclaration, Julien Doré a répondu à la jeune nordiste sur les réseaux sociaux, en partageant l’extrait avec des plusieurs cœurs.

Une déclaration qui a déjà créé l’engouement chez les internautes : "Qu'est-ce que j'aimerais que ce featuring se fasse. Leur duo à Lille sur "Sublime et silence" était délicieux", peut-on déjà lire en commentaire.

Affaire à suivre de très près.