« Jamais plus » : le film avec Blake Lively s’offre une bande-annonce convaincante

Quoi de plus excitant qu’une nouvelle adaptation sur écran d’un livre ? La bande-annonce de « Jamais Plus » nous plonge directement dans l’ambiance romantique et déchirant du roman à succès de Colleen Hoover.

Le synopsis ? Lily (Blake Lively), jeune diplômée d'Université déménage à Boston pour ouvrir sa boutique de fleurs. En arrivant là-bas, elle tombe très amoureuse de Ryle (Justin Baldoni), un neurochirurgien. Entre-temps, son ex-petit ami et premier véritable amour, Atlas (Brandon Sklenar), refait surface dans sa vie et chamboule tout. Le livre aborde des thèmes lourds comme les abus sexuels et la masculinité toxique, donc, bien sûr, ce n'est pas pour tout le monde.