"Je voudrais leur souhaiter bonne chance" : Marine offre ses meilleurs conseils aux nouveaux élèves de la Star Academy

Invitée du SuperShow sur NRJ, la star de "Cœur maladroit" a partagé ses conseils avec l’enthousiasme et la sincérité qu’on lui connaît. Interrogée par Laurie, une auditrice du Lot-et-Garonne, sur le message qu’elle souhaite transmettre à la nouvelle génération d’académiciens, Marine n’a pas hésité à répondre avec sincérité : "Je voudrais leur souhaiter bonne chance forcément, mais aussi de profiter à fond de leur aventure, parce que c’est quand même une aventure de rêve, de fou ! De profiter de chaque instant, de rester eux-mêmes et de ne pas trop se poser de questions… L'inverse de ce que j’ai fait finalement".
Un conseil plein de bienveillance pour les futurs élèves qui s’apprêtent à vivre à leur tour cette expérience unique sous l’œil attentif du public et des anciens. La saison 13 de la Star Academy approche à grands pas. Rendez-vous le samedi 18 octobre 2025, à 21h10, sur TF1.
De la Star Academy aux NRJ Music Awards
Marine a profité de son passage dans Le SuperShow sur NRJ pour se remémorer ses propres débuts au château. "Je me posais tout le temps des questions, je doutais… Tout ça, il ne faut pas". Aujourd’hui, la chanteuse se souvient de ces moments avec tendresse : "En même temps, ça fait partie de ma personnalité", a-t-elle ajouté avec un sourire.
En parallèle du lancement de la nouvelle saison de la Star Academy, Marine est nommée dans la catégorie "Révélation Féminine Francophone" aux NRJ Music Awards 2024.
Rendez-vous sur TF1 et NRJ, le 31 octobre prochain, pour connaître tous les grands gagnants des NRJ Music Awards 2025 !