"Je voudrais leur souhaiter bonne chance" : Marine offre ses meilleurs conseils aux nouveaux élèves de la Star Academy

Invitée du SuperShow sur NRJ, la star de "Cœur maladroit" a partagé ses conseils avec l’enthousiasme et la sincérité qu’on lui connaît. Interrogée par Laurie, une auditrice du Lot-et-Garonne, sur le message qu’elle souhaite transmettre à la nouvelle génération d’académiciens, Marine n’a pas hésité à répondre avec sincérité : "Je voudrais leur souhaiter bonne chance forcément, mais aussi de profiter à fond de leur aventure, parce que c’est quand même une aventure de rêve, de fou ! De profiter de chaque instant, de rester eux-mêmes et de ne pas trop se poser de questions… L'inverse de ce que j’ai fait finalement".

Un conseil plein de bienveillance pour les futurs élèves qui s’apprêtent à vivre à leur tour cette expérience unique sous l’œil attentif du public et des anciens. La saison 13 de la Star Academy approche à grands pas. Rendez-vous le samedi 18 octobre 2025, à 21h10, sur TF1.