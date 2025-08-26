"C’est ça qui me choque plus qu’autre chose" : Marine revient sur sa victoire à la Star Ac

Depuis sa sortie du Château de la Star Academy, en janvier dernier, Marine enchaine les projets et les succès : un premier album qui cartonne, un single d’or pour le titre "Ma faute" et une première tournée en préparation. Tout semble rouler pour l’une des nouvelles sensations de la chanson française.
Invitée dans le portrait de la semaine de l’émission Sept à huit, ce dimanche 24 août, la jeune nordiste est revenue sur ses débuts dans la musique, son passage dans The Voice Kids, mais aussi sur la douloureuse expérience des commentaires haineux sur les réseaux sociaux.
L’interprète de "Cœur Maladroit" raconte son explosion de joie à l’annonce de sa victoire dans le télécrochet de TF1 en 2025 et sa première soirée à l’extérieur : "La première nuit j’ai dû dormir deux heures. J’ai passé toute la nuit sur mon portable", confie-t-elle. C’est à ce moment-là que Marine découvre l’engouement autour d’elle et l’excitation partagée par de nombreux internautes. "Il y a forcément beaucoup d’amour", commente-t-elle.
Néamoins, la jeune nordiste se confronte dans le même temps aux haters d’internet : "Et puis d’un autre côté, oui… toute cette haine sur les réseaux", confie-t-elle.
Tout comme sa camarade Ebony, Marine prend alors conscience de l’ampleur du phénomène Star Academy sur les réseaux sociaux et des attaques dont elle fait l'objet. Lors de l’entretien, elle affirme même avoir "presque regretté d’avoir fait l’émission" en lisant la pluie de commentaires néfastes à son égard.
Elle en énonce d’ailleurs certains : "'C’est la victoire la moins méritée de toute l’histoire de la Star Ac'. Comment tu vas mettre sur ton ordi et commenter : ‘attention ça déborde’ ou ‘Il y a de la viande’ ou ‘elle est enceinte, elle accouche quand ?’ Ça ne va pas ou quoi ?", s’indigne la jeune femme.
Visiblement très touchée par les critiques, elle se questionne d’abord sur son comportement : "je me dis, ‘Ce n’est pas possible, comment les gens peuvent penser ça ? Je n’ai été méchante avec personne, j’ai aimé tout le monde, j’ai soutenu tout le monde". Si Marine prend du recul sur sa propre attitude, se sachant "franche", "maladroite" ou encore "mal comprise", elle ne cautionne cependant pas les attaques gratuites sur le physique.
"On ne peut pas être en 2025 et commenter des choses sur le corps des gens. Ce n’est pas possible. Moi, c’est ça qui me choque plus qu’autre chose. Oui, je ne suis pas parfaite, oui, j’ai quelques formes, mais personne ne l’est", affirme-t-elle.
Désormais la chanteuse originaire d'Arras se concentre sur l’essentiel et sur sa carrière fulgurante. Et de conclure : "mon but, c’était de juste vivre ma vie et d’être cool avec tout le monde".