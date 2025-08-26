"C’est ça qui me choque plus qu’autre chose" : Marine revient sur sa victoire à la Star Ac

"On ne peut pas être en 2025 et commenter des choses sur le corps des gens"

Néamoins, la jeune nordiste se confronte dans le même temps aux haters d’internet : "Et puis d’un autre côté, oui… toute cette haine sur les réseaux", confie-t-elle.

Tout comme sa camarade Ebony, Marine prend alors conscience de l’ampleur du phénomène Star Academy sur les réseaux sociaux et des attaques dont elle fait l'objet. Lors de l’entretien, elle affirme même avoir "presque regretté d’avoir fait l’émission" en lisant la pluie de commentaires néfastes à son égard.

Elle en énonce d’ailleurs certains : "'C’est la victoire la moins méritée de toute l’histoire de la Star Ac'. Comment tu vas mettre sur ton ordi et commenter : ‘attention ça déborde’ ou ‘Il y a de la viande’ ou ‘elle est enceinte, elle accouche quand ?’ Ça ne va pas ou quoi ?", s’indigne la jeune femme.

Visiblement très touchée par les critiques, elle se questionne d’abord sur son comportement : "je me dis, ‘Ce n’est pas possible, comment les gens peuvent penser ça ? Je n’ai été méchante avec personne, j’ai aimé tout le monde, j’ai soutenu tout le monde". Si Marine prend du recul sur sa propre attitude, se sachant "franche", "maladroite" ou encore "mal comprise", elle ne cautionne cependant pas les attaques gratuites sur le physique.

"On ne peut pas être en 2025 et commenter des choses sur le corps des gens. Ce n’est pas possible. Moi, c’est ça qui me choque plus qu’autre chose. Oui, je ne suis pas parfaite, oui, j’ai quelques formes, mais personne ne l’est", affirme-t-elle.

Désormais la chanteuse originaire d'Arras se concentre sur l’essentiel et sur sa carrière fulgurante. Et de conclure : "mon but, c’était de juste vivre ma vie et d’être cool avec tout le monde".