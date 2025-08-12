Marine s'offre des vacances ensoleillées... Découvrez les photos !

Cette semaine, la grande gagnante de la Star Academy a dévoilé sur Instagram une série de clichés ensoleillés depuis la Côte d’Azur. Bandeau dans les cheveux, selfie bronzé, baignade dans la Méditerranée… ou encore partie d’échecs, Marine capture des moments de simplicité qui contrastent avec le rythme effréné de sa première année professionnelle.

La chanteuse de "Cœur maladroit" s’offre ainsi des vacances amplement méritées. Après une année riche en émotions, marquée par sa victoire à la Star Academy, une tournée intense et la sortie de son premier album, la jeune artiste profite enfin d’une douce parenthèse.



En attendant de la retrouver en chanson, Marine donne rendez-vous à ses fans ce vendredi 15 août sur TF1, aux côtés de ses camarades, pour revivre le show live de la tournée phénomène de la Star Academy.