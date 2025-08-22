Le Live extraordinaire du Secours Populaire 2025 : BigFlo et Oli, Léna Situations, Marguerite… Retour sur le concert de folie

Après avoir interprété ses hits "Confessions nocturnes" et "Je n’oublie pas", Vitaa, visiblement émue et surprise par l'ampleur de la foule, a confié en coulisses à NRJ: "Je me suis éclatée, je trouve que c’est un très bel évènement. Il y a plein de fois où je ne suis pas partie en vacances et je sais que dans ces moment-là quand il y a une activité à faire, tu es content."

Ridsa a également mis le feu en faisant chanter en cœur ses classiques. Toujours au micro d’NRJ, l’artiste a exprimé sa joie : "Très content d’être venu ici. Ça me tenait beaucoup à cœur de voir tous ces jeunes enfants, de partager ce moment avec eux. On fait de la musique pour ça. Ce n’est pas moi le plus important, c’est eux et j’ai pris un plaisir fou à être en face d’eux, rigoler et danser."

Pour rappel, selon une étude de l’Insee publiée en 2021, 10% des moins de 16 ans ne partent pas en vacances au moins une semaine par an pour des raisons financières.