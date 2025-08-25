"Elle est phénoménale" : Doja Cat subjugue ses fans avec "Jealous Type"

Un clip aux inspirations eighties

Pour accompagner le single, Doja Cat a également diffusé le clip de "Jealous Type" sur YouTube. Imprimés léopard, strass et paillettes... L'esthétique ne trompe pas : l'artiste de 29 ans nous embarque dans un univers clairement inspiré des années 1980. Avec ses références visuelles assumées aux clips de Whitney Houston ou encore d'Irène Cara, cette vidéo n'a pas manqué de taper dans l'œil de ses fans.

"La chanson me rappelle les années 80 de Whitney Houston, Prince and Janet Jackson. Merci Doja !", "Elle est sortie il y a seulement 15 minutes mais je peux déjà dire que c'est son prochain gros hit", "Elle est phénoménale", "La vibe des années 80 me fait chavirer, je suis obsédée", peut-on lire dans les commentaires de la vidéo YouTube déjà visionnée près de 4 millions de fois.

À quoi s'attendre pour son prochain album "Vie" ?

"Jealous Type" est le premier extrait de nouvel album avec un titre en français : "Vie". Ce disque tant attendu sortira le 26 septembre prochain. À l'image de son single, Doja Cat a confié que son album serait plus sexy que jamais et très inspiré par la pop des années 1980.

"Je veux être suffisamment consciente de moi-même pour admettre qu'il s'agit d'un projet axé sur la pop", avait-elle déclaré auprès de "V Magazine", le 1er juillet dernier. Avant d'ajouter : "Le concept est très axé sur l'amour, la romance et le sexe, et sur le dialogue dans les relations." Rendez-vous le mois prochain pour le découvrir.