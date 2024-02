Macklemore tête d’affiche du concert Ibis RockCorps

RockCorps revient ! L’initiative n’est pas banale et a mobilisé 45.000 jeunes entre 2009 et 2015. En 2024, le projet Ibis RockCorps et son slogan « Tu Donnes, Tu Reçois » sont de retour pour une nouvelle édition avec en point de mire un concert exceptionnel, le 29 mai prochain, à l’Accor Arena de Paris.

L’Organisation RockCorps, qui se sert de la musique comme « catalyseur de changement social », propose une place pour le concert-événement du 29 mai contre 4 heures d’actions bénévoles dans une association ou une organisation locale.

Une programmation urbaine

Ouvert à tous, le programme de bénévolat comprend 180 projets et s’étendra sur 10 semaines, à partir du 6 mars prochain, en région parisienne, ainsi qu’à Marseille, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Lille, Strasbourg et Nantes. Il permettra aux participants de s’investir afin d’avoir un impact concret dans le domaine de l’écologie et de l’inclusion. Les inscriptions sont d’ores et déjà accessibles sur la plateforme dédiée ibisRockCorps.fr ou sur ticketmaster.fr.