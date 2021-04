Matt Pokora et Dadju dévoilent le clip de leur duo «Si on disait»

Souvenez-vous, en février 2021, Dadju et M. Pokora ont créé la surprise en dévoilant une collaboration reprenant le titre «Si on disait» de Matt. Pour cette version, les deux amis ont partagé les couplets mais aussi les refrains du titre. On entend ainsi l’interprète de «Reine» poser sa voix à plusieurs reprises sur le morceau.

Depuis la sortie de la collab’, les deux artistes n’ont cessé de commenter leur amitié et leur travail en commun sur les réseaux sociaux. «Fallait que ça arrive», a ainsi écrit le frère de Gims. «+ et + = + ... c’est pas compliqué», a ajouté le papa d'Isaiah.