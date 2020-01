Christina Milian et M. Pokora heureux parents: retour sur leur histoire d’amour

M. Pokora et Christina Milian: une rencontre inattendue



Christina Milian et M. Pokora se rencontrent en août 2017, sur la Côte d’Azur. En pleine tournée dans toute la France, le chanteur s’accorde un petit moment de détente dans un restaurant très prisé, L’Opéra, situé à Saint-Tropez. Egalement présente ce soir-là: Christina Milian! L’amitié entre les deux artistes est immédiate. Il faut dire que les chanteurs se sont bien trouvés puisqu’ils sont nés tous les deux le 26 septembre, mais pas de la même année. M. Pokora a 31 ans alors que Christina Milian a 35 ans.

Sur Instagram, la chanteuse partage une photo avec la star française et écrit en légende : «Découvrez mon jumeau d’anniversaire M. Pokora à L’opera, hier soir! Je vais aller écouter sa musique… Il cartonne en France! Hey!» Le 16 mai 2019, M. Pokora raconte dans l’émission «On se retrouver chez Sabatier» (C8): «C’est le hasard de la vie. C'était dans un restaurant. J'entends une voix et je me dis : 'On dirait que c'est Christina Milian qui chante.' Je me suis retourné, elle était là et on nous a présentés.»

Petit à petit, Christina Milian et M. Pokora ne se quittent plus. Ils fêtent leur anniversaire ensemble en septembre, à Los Angeles. Ce qui à la base n’était qu’une histoire d’amitié se transforme progressivement en amour. Ils officialisent même le 28 septembre 2017! M. Pokora confirme les rumeurs de love story en postant sur son compte Instagram une photo de lui et de l’interprète de «Dip It Low», marchant dans la rue, main dans la main, leurs doigts enlacés.