Vacra et Louane nous font planer avec « Les Montgolfières »

Un duo qui s'envole. Après le succès de « Plan Séquence » en 2021 et « Tiki Taka » en 2022, Vacra vient de dévoiler son tout premier album, « Pygmalion ». Alors que le rappeur français laissait planer le doute sur son identité durant plusieurs mois, il se montre enfin.

En effet, les internautes se sont longtemps demandés si sa voix androgyne était celle d'un homme ou d'une femme. À présent, le chanteur ne se cache plus. Avec la sortie de « Pygmalion », Vacra s'affirme et offre un projet musical plus intime.