"Le début d'une nouvelle era" : Louane dévoile le clip de sa nouvelle chanson "Chiens"

Louane n'a pas décidé de se reposer après l'Eurovision. Alors qu'elle débute cette semaine sa grande tournée "Solo Tour", en partenariat avec NRJ, la chanteuse vient de dévoiler un morceau inédit accompagné d'un clip.

Intitulé "Chiens", ce titre aux sonorités électro-pop marque une nouvelle étape dans l’évolution musicale de l’artiste nommée aux NJR Music Awards 2025. "On lance ensemble aujourd'hui le début d'une nouvelle era pour moi", confirme-t-elle en story Instagram avant d'ajouter : "J'espère de tout mon coeur qu'elle vous plaira autant qu'à nous."