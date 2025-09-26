"Le début d'une nouvelle era" : Louane dévoile le clip de sa nouvelle chanson "Chiens"

Louane n'a pas décidé de se reposer après l'Eurovision. Alors qu'elle débute cette semaine sa grande tournée "Solo Tour", en partenariat avec NRJ, la chanteuse vient de dévoiler un morceau inédit accompagné d'un clip.
Intitulé "Chiens", ce titre aux sonorités électro-pop marque une nouvelle étape dans l’évolution musicale de l’artiste nommée aux NJR Music Awards 2025. "On lance ensemble aujourd'hui le début d'une nouvelle era pour moi", confirme-t-elle en story Instagram avant d'ajouter : "J'espère de tout mon coeur qu'elle vous plaira autant qu'à nous."
D'après les premiers retours, les fans semblent ravis. "Le clip est trop chou ! Je l'adore !", "Comme à chaque fois : Fan !", "Clip de woof", peut-on lire parmi les commentaires. "Chiens" est le premier extrait du sixième album de l'artiste originaire du Pas-de-Calais. Il fera suite à "Solo", publié en octobre 2024 et emmené par les titres "La pluie" ou "Soleil" en duo avec Florian Rossi, son compagnon.