Rihanna : son troisième enfant est né, et vous ne devinerez jamais son prénom !

Carnet rose pour Rihanna. La chanteuse barbadienne de 37 ans a annoncé la naissance de son troisième enfant avec A$AP Rocky via une publication sur Instagram postée ce mercredi 24 septembre. Elle a révélé, à cette occasion, le prénom et le sexe du bébé. Il s’agit d’une petite fille, la première du couple, prénommée Rocki Irish Mayers, née le 13 septembre 2025.
Discrète sur cet heureux évènement, la star a attendu une dizaine de jours avant de partager la nouvelle publiquement. Le post Instagram dévoile un tendre cliché de la fillette endormie dans les bras de sa mère, ainsi qu'une seconde photo montrant de petits gants de boxe en satin rose — un clin d’œil à "Rocky Balboa".
Déjà parents de deux garçons, le couple d’artistes a accueilli leur premier fils, RZA Athelston Mayers, en mai 2022, suivi d’un second garçon, Riot Rose Mayers, né en août 2023.