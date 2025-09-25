Rihanna : son troisième enfant est né, et vous ne devinerez jamais son prénom !

Discrète sur cet heureux évènement, la star a attendu une dizaine de jours avant de partager la nouvelle publiquement. Le post Instagram dévoile un tendre cliché de la fillette endormie dans les bras de sa mère, ainsi qu'une seconde photo montrant de petits gants de boxe en satin rose — un clin d’œil à "Rocky Balboa".

Déjà parents de deux garçons, le couple d’artistes a accueilli leur premier fils, RZA Athelston Mayers, en mai 2022, suivi d’un second garçon, Riot Rose Mayers, né en août 2023.