Linkin Park : comment le groupe a évolué depuis l'arrivée d'Emily Armstrong ?

Les Linkin Park ont fait leur grand retour il y a quelques mois en surprenant tous leurs fans. Le groupe s'est, en effet, doté de deux nouveaux membres : la chanteuse Emily Armstrong et le batteur Colin Brittain.

Ces recrues et plus particulièrement Emily ont changé les habitudes des artistes californiens, comme l'explique l'un des fondateurs, Mike Shinoda pour le "Zach Sang Show" : "Avoir une femme dans le groupe c'est nouveau. Il y a des petits ajustements à faire. Parfois on se dit : 'Oh, nous ne pouvons pas tous nous habiller dans la même pièce... Et courir partout juste en serviette'".

Le groupe a donc dû trouver de nouvelles habitudes. "Je me suis dit : 'Nous devons organiser nos loges différemment et qu'est-ce qui est le plus confortable pour elle, explique Mike Shinoda. Et je me suis demandé comment faire pour ne pas que ça nous éloigne non plus, parce que nous voulons être ensemble, c'est plus amusant. Et en même temps nous avons aussi besoin de notre espace privé."

Emily Armstrong : "Je suis très chanceuse"

Dans cette même interview, Emily Armstrong se dit reconnaissante d'évoluer dans ce groupe mythique et révèle qu'elle continue d'apprendre tous les jours grâce aux autres membres. La chanteuse revient également sur cette incroyable opportunité : "C’est tout ce dont j’ai toujours rêvé. Je suis très chanceuse d’être dans à ma place. C’est fou, mais vous savez, j’ai l’impression que je m’entraîne depuis longtemps à occuper ce poste."

Linkin Park vient de dévoiler son tout nouvel album "From Zero". Le groupe a également annoncé partir en tournée à travers le monde en 2025. Mike Shinoda et ses acolytes se produiront même au Stade de France, le 11 juillet prochain.