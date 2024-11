Linkin Park en mode K-Dramas dans le clip de "Over Each Other"

Ce titre fort en émotion, qui met en valeur la voix de la chanteuse Emily Armstrong, n'a pas laissé les auditeurs indifférents. "Ce morceau est plus doux mais toujours puissant, avec des paroles significatives et un message profond. Et c'est la chanson d'Emily, la sienne seule. Je suis époustouflée par sa voix, une fois de plus !", écrit une internaute sur YouTube.

Un clip inspiré des K-Dramas

Dévoilé le même jour, le clip de "Over Each Other" a été réalisé par Joe Hahn, le DJ et directeur créatif de Linkin Park. Il avait déjà mis en scène des clips emblématiques tels que celui de "What I've Done". Le tournage s'est déroulé en Corée du Sud, et plus précisément à Séoul, où le groupe se produisait le 28 septembre dernier.

"Quelques jours après notre concert à Séoul, Emily Armstrong et moi sommes restés en ville pour tourner notre prochain clip, explique Joe Hahn sous un post Instagram. C’était un de mes rêves de réaliser un projet en Corée un jour, et c'est arrivé ! Nous l'avons fait ressembler à un K-drama. Comme toujours, Emily a assuré." Le visuel plonge en effet le spectateur dans un scénario dramatique aux allures cinématographiques.

Les fans parisiens du groupe auront le plaisir d'assister à un show exceptionnel à La Défense Arena, le 3 novembre prochain. Une date qui a affiché complet en quelques heures. Et quelques jours après, le 15 novembre, la formation dévoilera son tout nouvel album "From Zero".