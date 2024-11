Linkin Park : "Nous sommes reconnaissants envers les fans"

Linkin Park à Paris ! La nouvelle voix du groupe, Emily Armstrong et le membre fondateur, Mike Shinoda, ont répondu aux questions de Louis, Charly et Bichette pour le Super Show sur NRJ. L'occasion d'apprendre que les deux artistes ont été impressionnés par l'accueil du public français lors de leur concert à Paris La Défense Arena, le 3 novembre dernier. "C'est le plus gros concert que j'ai fait de ma vie. Je m'en souviendrai toute ma vie. C'était incroyable", révèle Emily Armstrong.

Alors que les Linkin Park n'avaient pas sorti d'inédits depuis l'année 2017, les artistes californiens ont été ravis des retours de leur public lorsqu'ils ont dévoilé les nouveaux singles "The Emptiness Machine" et "Heavy is the Crown", il y a quelques semaines. "Quand nous travaillons sur des choses en studio, c'est difficile d'imaginer comment les gens vont les accueillir, explique Mike Shinoda. Nous sommes vraiment reconnaissants envers les fans qui ont été si réceptifs."

Linkin Park se lance dans une nouvelle ère

Après sept années d'absence, le groupe célèbre un nouveau départ grâce à l'opus "From Zero", disponible dès ce vendredi 15 novembre. Un disque qui permet de mettre en avant la voix puissante d'Emily Armstrong ainsi que le talent du nouveau batteur Colin Brittain.

Linkin Park défendra ce nouvel opus pop-rock addictif lors d'une grande tournée qui s'arrêtera au Stade de France, le 11 juillet 2025. Rien que ça.

Tracklist de l’album " From Zero" :