Le groupe mythique s'était fait rare ces sept dernières années après la disparition tragique de son leader Chester Bennington. Les Linkin Park ont surpris tous leurs fans en revenant sur le devant de la scène avec une nouvelle équipe, en septembre dernier. Les artistes californiens ont, en effet, accueilli deux nouveaux membres: la chanteuse Emily Armstrong, issue du groupe Dead Sara, et le batteur Colin Brittain.

Linkin Park ravit le public français ce 1er novembre en présentant "The Emptiness Machine", extrait du nouvel album du groupe, "From Zero", dont la sortie est prévue pour le 15 novembre prochain.