Lil Nas X débarque en enfer dans le clip de «Montero (Call Me By Your Name)»

Une imagination débordante! Lil Nas X vient de partager son tout dernier clip. Baptisé «Montero (Call Me By Your Name)», il a recréé une scène biblique connue de tous. Celle où Eve cède à la tentation du serpent dans le Jardin d’Éden. Ici, la première femme sur Terre est représentée par l’artiste.

Au fil de la vidéo, Lil Nas X passe du paradis à l’enfer. Celui dont le titre a été le plus certifié aux Etats-Unis finit même par prendre la place du diable en personne. Côté réalisation, l’artiste a joué sur les apparences. En réalité, il joue tous les rôles des personnages que l’on voit à l’écran. Cette performance, ainsi que les costumes et ses looks ont été salués sur les réseaux sociaux par ses fans.

Lil Nas X s’inspire-t-il de Cardi B pour ses clips?

Sur la Toile, les internautes n’ont pas pu s’empêcher de comparer les travaux des deux artistes. Récemment, Cardi B a dévoilé deux clips assez osés, «WAP» avec Megan Thee Stallion et «Up», où l’interprète est plus sexy que jamais. La maman de la petite Kulture est connue pour ses danses sexy et ses chorégraphies endiablées. Comme Lil Nas X dans «Montero (Call Me By Your Name)».

Pour ses autres clips en revanche, Lil Nas X a bel et bien imposé son propre style, comme dans «Holiday» où il prend la place du Père Noël. Ou encore dans «Panini» où il se projette dans le futur avec ce monde basé sur de la science-fiction.