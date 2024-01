Lil Nas X dévoile « Where Do We Go Now ? » la bande-son de son documentaire

Il est bel et bien de retour. Lil Nas X met les bouchées doubles trois ans après la sortie du fameux « Montero », son album à succès porté par les titres « Industry Baby » et « Montero (Call Me By Your Name) ».

Arrivé en force avec le titre « J Christ » il y a deux semaines, le rappeur de 24 ans a dû essuyer une polémique sur les réseaux sociaux. Face aux commentaires de ses détracteurs, il s’était justifié en affirmant : « L’idée était de dire, je suis de retour comme Jésus. (...) Je ne suis pas la première personne à m’habiller comme Jésus, je ne suis pas le seul artiste, je ne suis pas le seul rappeur et je ne serai pas le dernier ».

Mais à peine deux semaines après le démarrage difficile de son titre, Lil Nas X revient et propose « Where Do We Go Now ? ».