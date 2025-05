Disparition de Liam Payne : qui héritera de sa fortune ?

Tragiquement décédé le 16 octobre 2024 après avoir chuté du balcon d’un hôtel en Argentine, Liam Payne laissait derrière lui sa petite amie Kate Cassidy, son fils Bear et de nombreux fans en deuil.

Depuis cette triste nouvelle, les tabloids n'ont eu de cesse de se demander à qui reviendrait la fortune du chanteur estimée à plus de 24 millions de livres sterling. Le verdict est enfin tombé. Son unique fils Bear, aujourd’hui âgé de sept ans est l'héritier de cette somme considérable. Compte tenu de l’âge de l’enfant, Cheryl Tweedy (Cheryl Cole), ex-compagne du chanteur et mère du petit garçon, sera désignée administratrice de la succession. Désormais, elle sera légalement responsable de la gestion des biens, propriétés et avoirs de l’ancien membre des One Direction, en vertu des lois en vigueur au Pays de Galles et en Angleterre jusqu’à la majorité de Bear.

Ex-membre de Girls Aloud, la chanteuse avait diffusé une photo de son ex compagnon avec son fils sur ses réseaux sociaux, accompagnée d’un message où elle rappellait avoir "perdu un être humain" réclamant ainsi de la "dignité" suite à la tragédie qui touchait sa famille. Et pour cause, ce terrible évènement avait suscité certaines réactions houleuses dans le paysage médiatique, notamment sur les causes de la mort du regretté chanteur, ce qui avait secoué son entourage. "Liam n'était pas seulement une pop star et une célébrité, c'était un fils, un frère, un oncle, un ami très cher et un père pour notre fils de 7 ans. Un fils qui doit maintenant faire face à la réalité de ne jamais revoir son père", écrivait-elle.

Son post Instagram est d’ailleurs la dernière déclaration de l’ancienne juré de X-Factor, célèbre télé-crochet ayant justement révélé Liam Payne aux côtés de Harry Styles, Zain Malik, Niall Horan et Louis Tomlinson formant le célèbre groupe en 2010.