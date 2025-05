"Tu es notre plus beau cadeau" : Nico et Daniela Capone accueillent leur deuxième enfant

À cette occasion, Nico Capone a publié sur Instagram une vidéo adorable dans laquelle on les voit, lui et son fils Mattia, découvrir le nouveau-né. Les images au ralenti accompagnées de la musique "A Thousand Years" de Christina Perri n'ont pas manqué d'émouvoir la Toile. "Félicitations à vous trois et bienvenue à ce petit bout", "Félicitations à la maman, bravo au papa et bienvenue au petit bébé", "Je vous souhaite plein de bonheur tous les quatre", peut-on lire dans les commentaires de la vidéo.