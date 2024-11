Disparition de Liam Payne : les One Direction réunis pour un dernier adieu

Famille, amis et artistes se sont retrouvés pour un dernier hommage à Liam Payne, ce mercredi, à Amersham, dans l'ouest de Londres. Etaient présents aux funérailles du chanteur ses quatre amis et collègues du boysband One Direction.

Zayn Malik, Harry Styles, Niall Horan et Louis Tomlinson ont fait le déplacement dans l'après-midi du mercredi 20 novembre pour cette cérémonie très émouvante qui s'est tenue en petit comité. Le producteur Simon Cowell, qui a créé le groupe à succès grâce à l'émission X Factor, en 2010, a également été aperçu aux côtés de la petite-amie du chanteur disparu, Kate Cassidy, et de son ex compagne Cheryl.