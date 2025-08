Les Enfoirés 2025 : le clin d'œil très marrant de Jérémy Frerot et Joseph Kamel à la dernière édition

Souvenez-vous, lors du dernier concert des Enfoirés à Montpellier diffusé, sur TF1, en mars 2025, la troupe avait fait le show avec une reprise assez comique du titre "Clic Clic Pan Pan" de Yanns. Une performance qui, visiblement, a laissé un souvenir mémorable à deux des artistes : Joseph Kamel et Jérémy Frerot.

Les stars françaises se sont récemment amusées à reprendre ce titre en version acoustique lors d'un festival. Joseph Kamel, qui a fait ses débuts dans la troupe des Restos du Cœur en 2025 aux côtés de son ami Pierre Garnier, a expliqué la genèse de ce duo inattendu, dans une vidéo sur son compte Instagram.

"Avec Jérémy, à la base on s'est rencontrés aux Enfoirés. On s'était retrouvés sur scène pour chanter 'Clic Clic Pan Pan" de Yanns. Et c'était comment dire…", commence Joseph Kamel, visiblement gêné par leur performance enregistrée au mois de janvier dernier à Montpellier.

"Je vais me venger"

Joseph Kamel poursuit en expliquant le défi que les deux amis ont aimé se donner. "Quelques temps plus tard je me suis retrouvé à faire un plateau juste après Jérémy et là il a annoncé au public que j'allais faire une version acoustique de 'Clic Clic Pan Pan', juste après lui et je l'ai fait. Mais je me suis dit : je vais me venger. C'est pour ça qu'hier on était en festival ensemble et je suis allé le voir en loge et je lui ai dit : 'mec ce soir, quoi qu'il arrive, toi et moi on fait 'Clic Clic Pan Pan', en acoustique. Et voici", révèle-t-il avant de dévoiler un extrait amusant de sa prestation avec Jérémy Frerot.

Cette vidéo permet également de découvrir les deux complices morts de rire en loge, impatients de partager ce moment avec le public. Une prestation qui, comme prévu, a fait sensation et a offert un clin d'œil amusant à leur rencontre au sein des Enfoirés.