Les Enfoirés 2024 : quand sera diffusé le concert à la télé ?

Vos artistes préférés réunis dans un énorme show, bientôt sur vos écrans ! Le public attend avec impatience la retransmission du nouveau concert des Enfoirés. Cette année encore, de nombreuses stars se sont réunies. Vianney, Zazie, Lara Fabian, Jenifer, Claudio Capéo, Patrick Bruel, Matt Pokora, Santa, ou encore Slimane…. En tout, ce sont 47 artistes qui ont performé sur la scène de l'Arkéa Arena de la ville de Bordeaux, au mois de janvier dernier. Tous ont entonné les plus grands hits de ces dernières années.

Les vidéos partagées sur les réseaux sociaux ont d’ailleurs dévoilé un extrait de l’interprétation émouvante de «Set Fire To The Rain» du duo Slimane et Mentissa. La troupe des Enfoirés a également dû en toucher plus d’un dans le public grâce à son nouvel hymne «Jusqu’au dernier», composé par Ycare et Patrick Bruel.

Ce nouveau concert des Enfoirés sera diffusé au mois de mars. Pour l’édition 2024, la retransmission se fera le vendredi 1er mars sur TF1, à partir de 21h10. Baptisé «Enfoirés 2024, on a 35 ans !», le spectacle dont les bénéfices sont reversés aux Restos du Cœur est à ne pas manquer.