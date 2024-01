Slimane fan de Mentissa : les images de leur duo pour les Enfoirés 2024

Le tout premier show 2024 des Enfoirés, a eu lieu à l'Arkéa Arena de la ville de Bordeaux, ce mercredi 17 janvier. De nombreux artistes français parmi lesquels Matt Pokora, Zazie ou encore Santa étaients présents sur scène. Ils se donneront rendez-vous chaque soir jusqu’au lundi 22 janvier 2024.

Avant de pouvoir découvrir à la télévision, sur TF1, le concert intitulé «Enfoirés 2024 - On a 35 ans !» au mois de mars prochain, les fans ont la chance d’accéder aux coulisses du show évènement grâce aux images partagées par les stars présentes sur place.

Le public peut ainsi apercevoir Slimane et Mentissa chanter ensemble sur scène. L’interprète de «Viens on s’aime» a dévoilé en Story Instagram un extrait de leur duo. Les deux artistes unissent leurs voix sur le titre «Set Fire To The Rain» de la chanteuse Adele. Un moment qui s’annonce très émouvant.

Cette story des coulisses nous permet aussi d’apprendre que Slimane est complètement fan de Mentissa. Il écrit d’ailleurs sur la séquence : «Chanter avec une des plus belles voix de France».

A quand la collab’ entre les deux artistes ?