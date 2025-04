Lenie absente de "Danse avec les stars" : sera-t-elle de retour ce vendredi ?

"Allez, je retourne me reposer"

Après une petite frayeur, la jeune femme a d’ores et déjà partagé un message rassurant à ses fans sur son canal Instagram : "Merci à tous pour tous vos messages d’amour et de soutien. Je me repose encore pour être en forme la semaine prochaine et revenir vous faire un beau prime avec les copains qui me manquent", affirme-t-elle, avant de confier son impatience "d’enfin célébrer" avec ses camarades de danse, son titre "A tes côtés" sorti ce week-end.

Un morceau lié à son aventure actuelle, puisque c’est avec son concurrent au sein de "Danse avec les stars", le chanteur Jungeli, quelle signe ce nouveau single. "Je nous vois trop, faire un énorme flashmob dessus (allez je retourne me reposer)", a-t-elle ajouté. Serait-ce un teasing du prochain prime ?