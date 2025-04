Danse avec les stars 2025 : voici la date de la finale de la saison 14

Après les éliminations de Nelson Monfort, Sophie Davant, Charlotte de Turckheim, Frank Leboeuf et Eve Gilles, la saison 14 de Danse avec les stars touche bientôt à sa fin ! Lancée le 7 février dernier sur TF1, cette édition offre aux téléspectateurs un show dansant rythmé par des performances inédites et des départs marquants.

Chaque semaine, les candidats enflamment le parquet sous l'œil expert des juges Jean-Marc Généreux, Fauve Hautot, Mel Charlot et Chris Marques. Et cette année, la barre est haute : le jury a déjà attribué de nombreux 10/10 et surtout des 9/10, un record par rapport à la saison précédente.

Une finale intense

Qui dit compétition, dit forcément grand gagnant. La grande finale de Danse avec les stars sera diffusée en direct sur TF1 le vendredi 25 avril à partir de 21h10. Lors de cette ultime soirée, trois candidats s'affronteront pour décrocher le titre suprême.

Ils commenceront par exécuter une première danse, notée par le jury, avant d'être soumis au vote du public qui déterminera les deux finalistes qui se relaieront lors d'une seconde performance. En attendant le jour J, les spectateurs ont rendez-vous ce vendredi 4 avril pour découvrir la suite de la compétition.