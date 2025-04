"Danse avec les stars" : les adieux très touchants de Claude et Katrina

Après l’émission, les deux complices ont partagé un dernier message commun sur les réseaux sociaux, revenant sur leur parcours et remerciant le public : "MERCI. Franchement, si on m’avait dit que j’irais jusqu’au 8e prime dans DALS, j’aurais signé direct. Je suis fier de notre parcours, reconnaissant pour cette aventure. Un énorme merci à ma Kat, qui s’est tant investie pour me faire briller", s'est confié Claude, avant d’ajouter : "merci à ceux qui ont voté, merci à ceux qui ont regardé, et bravo à ceux qui continuent".

Alors que la compétition s’intensifie, six couples sont encore en lice. La légende de Koh-Lanta devient la sixième célébrité à quitter la piste de "Danse avec les stars", laissant désormais Lenie, Florent Manaudou, Mayane, Adil Rami, Julie Zenatti et Jungeli continuer l’aventure.