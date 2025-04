Jungeli n'est plus un cœur à prendre : ses révélations inattendues dans Danse avec les Stars

Il se livre de plus en plus. A seulement 16 ans, Jungeli a réussi à faire rêver de nombreux téléspectateurs, vendredi 4 mars dernier, sur le plateau de Danse avec les Stars. Il s'est, en effet, lancé avec sa partenaire Inès Vandamme dans une rumba enflammée sur le titre légendaire "Sous le vent" de Céline Dion et Garou.

Même si la prestation était remarquable, le jeune artiste a laissé transparaître un certain malaise durant les répétitions. Il a avoué être gêné par la proximité de cette danse de l'amour.

"C'est très rare pour moi d'avoir un rapprochement, d'être aussi près de quelqu'un...", a confié Jungeli, visiblement touché par l'intensité de la chorégraphie. "Là, c'est particulier, c'est la danse de l'amour, ça me met un peu mal à l'aise."

Cette réaction sincère de l'adolescent n'a pas manqué de piquer la curiosité de sa partenaire, Ines Vandamme, qui lui a alors posé la question que tout le monde se pose: "Est-ce que tu es en couple ?" La réponse de Jungeli a été très sincère et pleine de tendresse : "Je suis super amoureux ! C'est super beau d'être amoureux". Une déclaration spontanée qui a suscité l'enthousiasme des internautes.