Lady Gaga: une inconnue reprend «Shallow» dans le métro et affole la Toile !

Elle s’appelle Charlotte Awbery et elle est actuellement en train de découvrir la magie d’internet. En effet, alors que Kevin Freshwater interrogeait des inconnus dans le métro, cette mystérieuse femme a été interpellée par l’influenceur et comédien.

Ce dernier a lancé le «Finish the Lyrics» challenge au Royaume-Uni. Le but est simple : mettre au défi des passants de finir les paroles de célèbres chansons. Et alors qu’elle s’apprêtait à prendre son train, Charlotte Awbery a dû poursuivre le titre «Shallow», extrait de la bande-originale du film «A Star is Born».

D’une voix puissante et maîtrisée, la jeune femme a interprété avec brio ce morceau. La vidéo de sa prestation improvisée, postée sur les réseaux sociaux, est devenue virale. En quelques heures, la séquence a été visionnée plus de 17 millions de fois – à ce jour, vendredi 22 février 2020.