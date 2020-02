Lady Gaga: les 10 photos qui résument sa vie

3) Sa rencontre avec Mariah Carey

Tout au long de sa carrière, Lady Gaga a fait la rencontre de diverses célébrités. Le 22 décembre 2014 par exemple, la célèbre chanteuse a posté une photo de son duo avec Mariah Carey. Et l’artiste n’a pas tari d’éloges au sujet de l’interprète de «All I Want For Christmas is You»: «Cette femme est si gentille, une telle star et vraiment légendaire ce soir au Beacon Theatre», peut-on lire.