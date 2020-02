DJ Snake se confie sur sa collaboration avec Lady Gaga

DJ Snake et Lady Gaga : une mésentente artistique

DJ Snake retient de cette expérience : beaucoup de frustration. «Je suis quelqu’un de passionné moi en fait […] Si je livre un morceau pour un album et quand l’album sort ton morceau, il n’a plus rien à voir avec ce que t’as fait, et bien malgré l’argent, malgré le buzz, je suis offensé. T’as touché à mon bébé et ça n’a plus rien à voir en fait».

Mais ce passage de remise en questions n’était que de courte durée. En 2013, il sort son titre devenu incontournable «Turn Down For What». Un véritable succès dans le monde entier. S’en suit de de nouvelles collaborations avec de nombreux artistes tels que Selena Gomez, Justin Bieber, Major Lazer…