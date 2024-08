Lady Gaga et Bruno Mars sortent une chanson surprise en duo

Dans la série des duos inattendus, Lady Gaga nous a réservé une belle surprise. La chanteuse de 38 ans a dévoilé une collaboration avec un artiste américain célèbre : Bruno Mars !

La rumeur d’un titre en commun enflait depuis quelques jours. Bruno Mars et Lady Gaga s’affichaient plus proches sur leurs réseaux sociaux, en publiant des commentaires sur leurs comptes respectifs. Lady Gaga a finalement officialisé la sortie d’une nouvelle musique, ce jeudi 15 août, tout en teasant son album à venir. « Pendant que vous attendez pour LG7, "Die with a smile", un duo avec Bruno Mars. Chanson et vidéo ce soir à 21 h », avait annoncé la superstar américaine.

Ils unissent donc leurs forces sur le single « Die With a Smile », une ballade pop disponible depuis quelques heures avec un clip vidéo !

Une ballade pop

Dans ce dernier, les deux chanteurs apparaissent en train de jouer ce nouveau morceau sur un plateau de télévision.