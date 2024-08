« C’est Snoop Dogg la star » : Dr. Dre évoque sa relation avec le rappeur

A la suite de cette prestation, Dr. Dre s’est exprimé au micro du média ET. L’occasion pour lui de revenir sur sa relation avec Snoop Dogg. Le producteur a notamment expliqué comment les deux amis se hiérarchisent mutuellement dans la création artistique : « Je suis le capitaine quand on est en studio, mais quand on est sur scène, c’est Snoop la star ».

Une relation professionnelle bien organisée, mais qui n’en reste pas moins dénuée de synergie : « Quelque chose à propos de la synergie que moi et Snoop avons est vraiment intéressant ».

« The Next Episode » est sorti en 2001, soit 23 ans avant la prestation de ce dimanche. Pourtant, les années n’ont pas érodé le plaisir d’interprtéter ce morceau culte : « C’était beaucoup plus fun. Nous étions des enfants à cette époque ». Une époque à laquelle il pense avec beaucoup de fierté : « J’ai l’impression que c’est une des meilleures musiques que j’ai faite dans ma carrière ».