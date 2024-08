Lady Gaga et Bruno Mars : bientôt en feat ?

Après avoir collaboré avec des figures telles que Beyonce, Ariana Grande ou encore les Rolling Stones, il semblerait que Lady Gaga s’apprête à ajouter un nom prestigieux à son palmarès. La rumeur d’une collaboration avec Bruno Mars a débuté après l’annonce, non officielle et non vérifiée, du magazine Hits Daily Double. Un single appelé « Die With a Smile » devrait être dévoilé par Bruno Mars et Lady Gaga ce vendredi.