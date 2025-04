Lady Gaga électrise Coachella : un avant-goût de sa tournée The Mayhem Ball ?

Lady Gaga a envoûté Coachella 2025 avec une performance théâtrale et gothique intitulée "The Art of Personal Chaos". Ce spectacle, structuré en plusieurs actes et un final, a mêlé des éléments gothiques avec une scénographie dominée par le noir et le rouge.

Pour le plus grand bonheur de ses fans, Gaga a interprété des classiques tels que "Poker Face", "Born This Way" et "Bad Romance", tout en présentant de nouveaux titres de son album "Mayhem", comme "Abracadabra" et "Killah", le tout porté par des transitions audacieuses et des arrangements live inattendus.

Le meilleur show de l'histoire de Coachella ?

La mise en scène comprenait des décors élaborés, notamment une scène en forme d'échiquier pour "Poker Face", et des costumes spectaculaires, allant d'une robe rouge imposante à des tenues inspirées de ses anciens clips. Cette performance a été saluée par la critique comme l'une des meilleures de l'histoire du festival. Aucun doute, la star sait se réinventer.

Ce show laisse présager une tournée mondiale ambitieuse, "The Mayhem Ball". Dans le sillage de Coachella, la star de "Disease" proposera-t-elle une continuation de cette fusion entre nostalgie et nouveautés ? Ses little Monsters français auront l'opportunité de le découvrir à l'occasion des concerts prévus à Lyon, les 13 et 14 novembre prochains, ainsi qu'à Paris, à l'Accor Arena, les 17, 18, 20 et 22 novembre 2025.