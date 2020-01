Lady Gaga: elle raconte avoir été violée à 19 ans

Lady Gaga veut libérer la parole

A cet âge-là, la jeune femme a été violée. «J’ai été violée répétitivement quand j’avais 19 ans. J’ai également développé un syndrome de stress post-traumatique à la suite d’un viol et aussi de ne pas avoir traité ce traumatisme. Je n’avais personne pour m’aider. Je n’avais pas de thérapeute. Je n’avais pas de psychiatre. Je n’avais pas de médecin pour m’aider. Je suis soudainement devenue une star et parcourais le monde, allant de la chambre d’hôtel au garage en passant par la limousine et la scène. Et je ne m’en suis jamais occupée».

La chanteuse a aussi dû faire face à de gros problèmes de santé mentale. L’artiste a avoué s’être automutilée à plusieurs reprises. «Je me suis infligée d’horribles choses à moi-même quand je souffrais […] Tu vois le sang, et tu sens le chaos monter et tu deviens de plus en plus hors de contrôle».

Ces dernières années, Lady Gaga souffrait énormément. Elle confie à Oprah Winfrey ce qu’elle a ressenti pendant cette période de sa vie. Les mois ont été longs avant que l’artiste ne retrouve un quotidien plus pausé. Mais récemment, l’interprète de «Shallow» découvre qu’elle est atteinte de fibromyalgie.

Cette maladie chronique cause de nombreuses douleurs, des troubles du sommeil ainsi qu’une fatigue injustifiée. Désormais, elle souhaite pouvoir parler librement de tous ces sujets qui lui tiennent à cœur et qui sont peu souvent évoqués. Mais malgré toutes ces difficultés, Lady Gaga garde la tête haute.