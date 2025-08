"Mercredi" saison 2 : quand sortent les 4 prochains épisodes de la série Netflix ?

Mercredi Addams fait sa rentrée sur Netflix. Attendue depuis plus de 2 ans, la deuxième saison de la série "Mercredi" a été dévoilée sur la plateforme, ce mercredi 6 août. On retrouve Jenna Ortega, toujours dans le rôle de la fille de la famille Addams, en proie à de terribles visions alors qu'elle revient à l'Académie Nevermore. Entre humour noir et sarcasme, le réalisateur Tim Burton a poussé davantage les traits de ce personnage emblématique.

Pour cette nouvelle saison, le casting de "Mercredi" s'est doté de nouveaux visages, dont celui de Lady Gaga. La Mother Monster incarne en effet le personnage de Rosaline Rotwood, une professeure de l'école où étudie la jeune fille. Pour l'occasion, la superstar a composé un titre original, "Dead Dance", qui sera disponible en septembre prochain.