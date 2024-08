Lady Gaga à Paris : elle dévoile deux extraits inédits de son prochain album

Lady Gaga à Paris ! La venue de la chanteuse dans notre capitale restera à jamais gravée dans nos mémoires. La superstar a non seulement rendu hommage à l’icône française du music-hall, Zizi Jeanmaire, lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 mais elle a également voulu remercier ses fans parisiens en leur offrant des extraits inédits de son prochain album.

Devant son hôtel, dans la soirée de vendredi, la Mother Monster a tout d’abord fait la surprise de sortir de sa voiture pour chanter en chœur avec les passants son morceau phare du film « A star is born », « Always remember us this way ».

Puis elle a gâté les Parisiens présents hier soir, pour leur dire au revoir, en dévoilant des sons encore inconnus. Des morceaux que les fans, sur place, ont qualifié d’« électro-pop ». Des extraits exclusifs du septième opus très attendu de la chanteuse. A la fin de cette « listening party » improvisée, Lady Gaga a crié à ses fans : « Maintenant il va falloir attendre pour la suite ».

Plus tôt ce mois-ci, la chanteuse de « Bad Romance » a confirmé être toujours entrain de travailler sur un nouvel album en studio en révélant sur les réseaux sociaux : « J’ai hâte que vous entendiez ce sur quoi je travaille ».